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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес холодно высказался о Мбаппе

26 Сентября 2022 • 22:14 Комментировать
ПСЖ
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Ницца
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01.10 22:00

Полузащитник Леандро Паредес, выступающий за «Ювентус» на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», поделился мыслями о Килиане Мбаппе.

Аргентинец несколько удивил общественность своим ответом: «Мне нечего сказать о Мбаппе. Я могу рассказать что-то о тех, с кем у меня были особые отношения, но не о тех, с кем этого не было», – заявил в интервью ESPN 28-летний хавбек.

Арендный договор Леандро Паредеса с «Ювентусом» рассчитан до конца нынешнего сезона. При достижении определённых условий туринский клуб будет обязан выкупить игрока у «ПСЖ» за фиксированную сумму.

В составе парижан Паредес выступал с января 2019 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Килиан Мбаппе
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