Паредес холодно высказался о Мбаппе

Полузащитник Леандро Паредес, выступающий за «Ювентус» на правах аренды из «Пари Сен-Жермен», поделился мыслями о Килиане Мбаппе.

Аргентинец несколько удивил общественность своим ответом: «Мне нечего сказать о Мбаппе. Я могу рассказать что-то о тех, с кем у меня были особые отношения, но не о тех, с кем этого не было», – заявил в интервью ESPN 28-летний хавбек.

Арендный договор Леандро Паредеса с «Ювентусом» рассчитан до конца нынешнего сезона. При достижении определённых условий туринский клуб будет обязан выкупить игрока у «ПСЖ» за фиксированную сумму.

В составе парижан Паредес выступал с января 2019 года.