Месси пробил 196 штрафных за последние пять лет - и забил 21 гол

В девятом туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» играет с «Ниццей», и счет в этом матче был открыт на исходе первых тридцати минут. Лионель Месси заработал штрафной и сам же реализовал его.

Таким образом, он забил свой 21-й гол со штрафного в матчах чемпионата Испании за последние пять лет, и это абсолютно лучший результат в Европе. За последние пять лет, начиная с сезона 2017\2018, Месси 196 раз пробил штрафные удары в матчах чемпионата, 54 раза попал в створ ворот и забил 21 гол.

Следить за событиями матча между «Ниццей» и «ПСЖ» в рамках французского чемпионата Лиги 1 можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт.