Галтье рассказал, чему может научить звёзд «ПСЖ»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье считает, что способен улучшить игру суперзвёзд с мировым именем.

«Любого игрока всегда может сделать лучше, особенно с ментальной точки зрения. В техническом плане мои футболисты находятся на феноменальном уровне, но я могу помогать им расти морально, чтобы они стали ещё более совершенными. Например, это касается вопросов концентрации и целеустремлённости», – приводит слова Галтье пресс-служба парижского гранда.

Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» в июле текущего года, подписав двухлетнее соглашение. Под руководством французского специалиста команда лидирует в турнирной таблице Лиги 1 после восьми туров.