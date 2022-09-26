Галтье: «В «ПСЖ» стакан всегда наполовину пуст»

Наставник Кристоф Галтье рассказал о специфике работы в «Пари Сен-Жермен».

«Здесь ты обязан следить, чтобы всё сказанное внутри коллектива оставалось строго конфиденциальным, потому что из каждого слова раздувается сенсация. Я заметил, что в «ПСЖ» стакан всегда наполовину пуст. Это тяжёлая работа, я и мой тренерский штаб усердно трудимся, чтобы футболисты могли показывать свои лучшие качества», – отметил рулевой парижан.

Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» этим летом, перебравшись из «Ниццы». В первых 11 матчах у руля столичного гранда 56-летний специалист привёл команду к десяти победам.