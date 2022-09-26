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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «В «ПСЖ» стакан всегда наполовину пуст»

26 Сентября 2022 • 20:26 Комментировать (2)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.70 2 14.00
01.10 22:00

Наставник Кристоф Галтье рассказал о специфике работы в «Пари Сен-Жермен».

«Здесь ты обязан следить, чтобы всё сказанное внутри коллектива оставалось строго конфиденциальным, потому что из каждого слова раздувается сенсация. Я заметил, что в «ПСЖ» стакан всегда наполовину пуст. Это тяжёлая работа, я и мой тренерский штаб усердно трудимся, чтобы футболисты могли показывать свои лучшие качества», – отметил рулевой парижан.

Кристоф Галтье возглавил «ПСЖ» этим летом, перебравшись из «Ниццы». В первых 11 матчах у руля столичного гранда 56-летний специалист привёл команду к десяти победам.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье
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ПСЖ НИЦЦА
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Комментарии (2)
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wild cat
26 Сентября 2022 в 20:42
ай..каки прамблемы та..вазми да налей да краёф...)) падумаиш тижолая работа...))
Alex1972
26 Сентября 2022 в 20:38
По пол стакана это тоже ничего... А-ха-ха-ха...🥃..
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