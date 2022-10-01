«ПСЖ» дожал «Ниццу»

В Лиге 1 «ПСЖ» играл против «Ниццы» и наконец-то смог забить этому сопернику после трёх неудачных личных встреч. В середине первого тайма парижане разыграли комбинацию, Неймар пропустил мяч на Лионеля Месси, и тот мастерски пробил. Сразу после перерыва «Ницца» наказала оборону противника за спячку, и Гаэтан Лаборд замкнул прострел. Последнее слово осталось за столичной командой. Норди Мукиэле блеснул в этом эпизоде и создал момент для Килиана Мбаппе - 2:1.

«ПСЖ» вновь лидирует, его соперник - 12-й.