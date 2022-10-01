«ПСЖ» дожал «Ниццу»

В Лиге 1 «ПСЖ» играл против «Ниццы» и наконец-то смог забить этому сопернику после трёх неудачных личных встреч. В середине первого тайма парижане разыграли комбинацию, Неймар пропустил мяч на Лионеля Месси, и тот мастерски пробил. Сразу после перерыва «Ницца» наказала оборону противника за спячку, и Гаэтан Лаборд замкнул прострел. Последнее слово осталось за столичной командой. Норди Мукиэле блеснул в этом эпизоде и создал момент для Килиана Мбаппе - 2:1.
«ПСЖ» вновь лидирует, его соперник - 12-й.
Протокол игры
|(1:0) Месси Лионель28'
|47'Лаборд Гаэтан (1:1)
|(2:1) Мбаппе Килиан83'
Доннарумма Джанлуиджи•Мукиэле Норди•Маркиньос Маркос•Рамос Серхио•Хакими Ашраф•Витинью II•Фабиан Руис72' (Саншеш Ренату (72'•Сарабия Пабло88') •Бернат Хуан59' (Мбаппе Килиан (59') •Месси Лионель88' (Данилу Перейра (88') •Экитик Юго59' (Мендеш Нуну (59') •Неймар
Шмейхель Каспер•Росарио Пабло•Данте Бонфим• 27'Вити Маттиа•Аталь Юсеф77' (Лотомба Жордан (77') •Бар Мельвен•Баркли Росс62' (Тюрам Кефрен (62') •Ремзи Аарон62' (Пепе Николя (62') •Лемина Марио76' (Бека Бека Алексис (76') •Диоп Софьян•Лаборд Гаэтан84' (Делор Анди (84')
01 октября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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