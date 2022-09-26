Чуамени мог не перейти в «Реал», если бы «сливочные» подписали Мбаппе

Полузащитник мадридского «Реала» Орельен Чуамени летом мог не перейти в стан «сливочных», если бы команда подписала Килиана Мбаппе из «ПСЖ» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас в социальных сетях.

По сведениям источника, в финансовом плане «Реал» мог не потянут сделку по Чуамени, учитывая подписные бонусы и зарплату, которую получил бы Мбаппе в случае подписания контракта с «королевским клубом».

Напомним, что Чуамени отметился двумя результативными передачами в новом сезоне чемпионата Испании. Трансфер француза из «Монако» в будущем может обойтись мадридскому клубу в 100 миллионов евро с учётом бонусов.