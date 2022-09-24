Месси: «Чувствую себя совершенно иначе, чем в прошлом сезоне»

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что чувствует себя намного лучше, чем в прошлом году. Напомним, в своём дебютном сезоне в составе парижан аргентинец отметился 6 голами и 14 ассистами в 26 матчах чемпионата Франции. В 8 поединках новой кампании игрок записал на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач в Лиге 1.

«Чувствую себя отлично и совершенно иначе по сравнению с прошлым сезоном. Я знал, что всё так и будет. Этим летом я вернулся с совершенно другой головой. Мне стало более комфортно в клубе. Теперь я снова развлекаюсь», – цитирует футболиста журналист Адриен Гренье.

Напомним, Месси сегодня оформил дубль за сборную Аргентины в товарищеском матче против Гондураса, который команда Лионеля выиграла 3:0.