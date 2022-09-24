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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси: «Чувствую себя совершенно иначе, чем в прошлом сезоне»

 
24 Сентября 2022 • 10:20 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.19 X 7.50 2 12.50
01.10 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси заявил, что чувствует себя намного лучше, чем в прошлом году. Напомним, в своём дебютном сезоне в составе парижан аргентинец отметился 6 голами и 14 ассистами в 26 матчах чемпионата Франции. В 8 поединках новой кампании игрок записал на свой счёт 4 гола и 7 результативных передач в Лиге 1.

«Чувствую себя отлично и совершенно иначе по сравнению с прошлым сезоном. Я знал, что всё так и будет. Этим летом я вернулся с совершенно другой головой. Мне стало более комфортно в клубе. Теперь я снова развлекаюсь», – цитирует футболиста журналист Адриен Гренье.

Напомним, Месси сегодня оформил дубль за сборную Аргентины в товарищеском матче против Гондураса, который команда Лионеля выиграла 3:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
24 Сентября 2022 в 10:40
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