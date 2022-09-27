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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес – о Мбаппе: «Не могу говорить о тех, с кем у меня не было никаких отношений»

27 Сентября 2022 • 09:50 Комментировать
ПСЖ
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Ницца
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01.10 22:00

Бывший полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес отказался говорить о своём экс-одноклубнике Килиане Мбаппе, с которым выступал в одной команде с зимы 2019 по лето 2022 года.

«Не мне о нём говорить. Я не могу с вами говорить о тех, с кем у меня не было никаких отношений», – заявил аргентинец в интервью ESPN.

Напомним, летом Паредес перебрался в туринский «Ювентус» на правах аренды с правом выкупа. Футболист уже успел сыграть против «ПСЖ» на групповом этапе Лиги чемпионов, где «старая синьора» проиграла на выезде со счётом 1:2.

Паредес не отметился ни одним результативным действием в трёх матчах за «Ювентус» в Серии А.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес Килиан Мбаппе
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