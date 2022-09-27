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Чемпионат Италии. Серия А

Паредес — о переходе в «Ювентус»: Это было трудное, но правильное решение

27 Сентября 2022 • 17:25 Комментировать
ПСЖ
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Ницца
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01.10 22:00

Полузащитник «Ювентуса» Леандро Паредес поделился информацией о том, почему перешёл в «ПСЖ».

Паредес сказал GFFN, что это было трудное решение, ведь скоро чемпионат мира, а в новом клубе необходимо время на адаптацию, но этот выбор был правильным, потому что хотелось получать игровую практику, и в лучшей форме подойти к турниру в Катаре.

Напомним, аргентинец выступает за «Ювентус» на правах аренды до конца текущего сезона. За новый клуб он провел пять матчей во всех турнирах и записал в свой актив одну результативную передачу. Портал transfermarkt оценивает стоимость Паредеса в 17 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус ПСЖ Леандро Паредес
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