Месси и Мбаппе не тренировались сегодня с «ПСЖ»

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе не тренировались сегодня утром со своей командой. Об этом в своих социальных сетях сообщает французский журналист Адриен Гренье.

Отмечается, что помимо Месси и Мбаппе на тренировке парижан отсутствовал полузащитник Марко Верратти, который получил травму ещё перед международной паузой в матче чемпионата Франции с «Лионом».

Среди хороших новостей для «ПСЖ» можно назвать то, что полузащитник Ренату Саншеш возобновил тренировки в общей группе. Напомним, что португалец пропустил несколько матчей на старте сезона из-за повреждения.