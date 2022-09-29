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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Мбаппе не тренировались сегодня с «ПСЖ»

29 Сентября 2022 • 12:35 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.16 X 7.90 2 15.00
01.10 22:00

Нападающие «ПСЖ» Лионель Месси и Килиан Мбаппе не тренировались сегодня утром со своей командой. Об этом в своих социальных сетях сообщает французский журналист Адриен Гренье.

Отмечается, что помимо Месси и Мбаппе на тренировке парижан отсутствовал полузащитник Марко Верратти, который получил травму ещё перед международной паузой в матче чемпионата Франции с «Лионом».

Среди хороших новостей для «ПСЖ» можно назвать то, что полузащитник Ренату Саншеш возобновил тренировки в общей группе. Напомним, что португалец пропустил несколько матчей на старте сезона из-за повреждения.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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29 Сентября 2022 в 12:44
опа, новая пара)
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