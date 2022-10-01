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Чемпионат Франции. Лига 1

Гальтье — о матче против «Ниццы»: «Нас ждет очень важная игра»

01 Октября 2022 • 17:30 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.23 X 6.80 2 11.50
Через 3 ч. 20 мин.

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался относительно предстоящего матча французской Лиги 1 против «Ниццы».

«Впереди нас ждет очень важная игра. У «Ниццы» есть сильные игроки, и они грамотно подобраны в нападении», – заявил тренер пресс-службе клуба. Также Галтье поддержал наставника «орлят» Люсьена Фавра, отметив, что специалисту нужно дать время. По мнению босса французского гранда, у «Ниццы» есть всё, чтобы выйти на новый уровень.

Напомним, что в прошлом сезоне Галтье возглавлял именно клуб с юга Франции. Под руководством Кристофа «орлята» добрались до финала Кубка, где уступили «Нанту».

В текущем сезоне «ПСЖ» набрал 22 балла в поединках Лиги 1, а «Ницца» с восьмью очками находится лишь на 13 строчке. Игра начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца ПСЖ Пари Сен-Жермен Кристоф Галтье
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ПСЖ НИЦЦА
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