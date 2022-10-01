Гальтье — о матче против «Ниццы»: «Нас ждет очень важная игра»

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье высказался относительно предстоящего матча французской Лиги 1 против «Ниццы».

«Впереди нас ждет очень важная игра. У «Ниццы» есть сильные игроки, и они грамотно подобраны в нападении», – заявил тренер пресс-службе клуба. Также Галтье поддержал наставника «орлят» Люсьена Фавра, отметив, что специалисту нужно дать время. По мнению босса французского гранда, у «Ниццы» есть всё, чтобы выйти на новый уровень.

Напомним, что в прошлом сезоне Галтье возглавлял именно клуб с юга Франции. Под руководством Кристофа «орлята» добрались до финала Кубка, где уступили «Нанту».

В текущем сезоне «ПСЖ» набрал 22 балла в поединках Лиги 1, а «Ницца» с восьмью очками находится лишь на 13 строчке. Игра начнётся сегодня в 22:00 по московскому времени.

