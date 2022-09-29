Пети: «На месте Месси и компании меня бы раздражали заявления Мбаппе»

Бывший футболист сборной Франции Эммануэль Пети недоволен поведением Килиана Мбаппе.

Находясь в расположении сборной, форвард «ПСЖ» открыто заявил, что Дидье Дешам предоставляет гораздо ему больше свободы, чем Кристоф Галтье, видящий 23-летнего форварда в гораздо более ограниченной роли.

«Ему пора остановиться и осознать, какой эффект могут иметь его слова. Обсуди это со своим тренером наедине, зачем выставлять всё на обозрение публики? На месте Месси и компании меня бы раздражали подобные слова», – цитирует RMC Sport чемпиона мира 1998 года.

Килиан Мбаппе забил десять голов в девяти матчах за «ПСЖ» с начала текущего сезона.