Только три игрока опережают Месси по голам со штрафных с начала века

Лионель Месси в очередной раз отличился голом со штрафного, приблизившись к лучшим из лучших по данному показателю.

Всего за карьеру на счету 35-летнего аргентинца теперь 60 голов, забитых прямым ударом со штрафного, что является четвёртым результатом с начала нынешнего тысячелетия, отмечает StatsFoot. Возглавляет список лучших исполнителей знаменитый бразилец Жуниньо – 75 голов, вторую строчку занимает его не менее известный соотечественник Роналдиньо – 66 точных ударов, а третья строчка остаётся за англичанином Дэвидом Бекхэмом – 65 реализованных штрафных.

Напомним, что сегодняшний гол со штрафного в матче против «Ниццы» стал для Месси первым в составе «ПСЖ».