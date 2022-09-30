Месси и Мбаппе готовы сыграть против «Ниццы»

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси будут готовы принять участие в завтрашнем матче чемпионата Франции против «Ниццы». Об этом в социальных сетях утверждает инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, ранее Месси и Мбаппе вернулись в расположение «ПСЖ» с небольшими повреждениями, которые получили в своих сборных. Вчера футболисты занимались в тренажёрном зале, но если верить источнику, они будут готовы сыграть завтра против «Ниццы».

Напомним, нынешний тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в прошлом сезоне как раз возглавлял «Ниццу». Парижане пока лидируют в чемпионате Франции с отрывом в два очка от «Марселя».