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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси и Мбаппе готовы сыграть против «Ниццы»

30 Сентября 2022 • 15:33 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.17 X 7.80 2 15.00
01.10 22:00

Нападающие «ПСЖ» Килиан Мбаппе и Лионель Месси будут готовы принять участие в завтрашнем матче чемпионата Франции против «Ниццы». Об этом в социальных сетях утверждает инсайдер Адриен Гренье.

Напомним, ранее Месси и Мбаппе вернулись в расположение «ПСЖ» с небольшими повреждениями, которые получили в своих сборных. Вчера футболисты занимались в тренажёрном зале, но если верить источнику, они будут готовы сыграть завтра против «Ниццы».

Напомним, нынешний тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье в прошлом сезоне как раз возглавлял «Ниццу». Парижане пока лидируют в чемпионате Франции с отрывом в два очка от «Марселя».

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
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ПСЖ НИЦЦА
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