Неймар надеется побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар оценил свои шансы обойти легендарного Пеле в рейтинге лучших бомбардиров национальной команды.

«Я надеюсь, что обойду его. Я поговорю об этом с моими партнёрами по команде и попрошу их помочь мне с голами», — цитирует Неймара Telefoot.

Напомним, в данный момент на счету 30-летнего Неймара 74 гола в составе национальной сборной команды Бразилии, цвета которой он защищает с 2010 года. От Пеле звёздный бразилец отстаёт на три мяча.

В текущем сезоне нападающий провёл в футболке парижан 11 матчей, забив в них 11 голов и отдав восемь результативных передач.