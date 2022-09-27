Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Неймар надеется побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии

27 Сентября 2022 • 14:14 Комментировать
Тунис
...
Бразилия
1 1.14 X 7.60 2 21.00
Через 6 ч. 36 мин.

Нападающий «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар оценил свои шансы обойти легендарного Пеле в рейтинге лучших бомбардиров национальной команды.

«Я надеюсь, что обойду его. Я поговорю об этом с моими партнёрами по команде и попрошу их помочь мне с голами», — цитирует Неймара Telefoot.

Напомним, в данный момент на счету 30-летнего Неймара 74 гола в составе национальной сборной команды Бразилии, цвета которой он защищает с 2010 года. От Пеле звёздный бразилец отстаёт на три мяча.  

В текущем сезоне нападающий провёл в футболке парижан 11 матчей, забив в них 11 голов и отдав восемь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Пеле Сборная Бразилии ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ТУНИС БРАЗИЛИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
14:14 · Франция. Лига 1
Неймар надеется побить рекорд Пеле по голам за сборную Бразилии
11:45 · Италия. Серия А
«ПСЖ» пообещал Шкриньяру вернуться за ним в январе, игрок готов перебраться в Париж
10:28 · Франция. Лига 1
«ПСЖ» начал переговоры с Кимпембе по поводу нового контракта
10:07 · Франция. Лига 1
Шерки недоволен своим положением в «Лионе»
09:59 · Германия. Бундеслига
Диалло – об уходе из «ПСЖ»: «Я хотел быть важной частью проекта»
09:50 · Италия. Серия А
Паредес – о Мбаппе: «Не могу говорить о тех, с кем у меня не было никаких отношений»
09:43 · Испания. Ла Лига
Месси: «В прошлом сезоне мы отлично сыграли против «Реала», но вылетели из-за маленьких деталей» 3
09:42 · Франция. Лига 1
Главный тренер сборной Аргентины Скалони: «При мне Месси всегда будет выходить на поле, у него особый случай» 1
08:44 · Франция. Лига 1
Сарабия: «ПСЖ» вселил в меня уверенность»
08:17 · Франция. Лига 1
Диалло рассказал, почему ушёл из «ПСЖ»
08:11 · Испания. Ла Лига
Солер объяснил, почему сменил «Валенсию» на «ПСЖ»
01:18 · Франция. Лига 1
Месси: «Мы с Неймаром знаем друг друга наизусть» 3
26 Сентября
23:13 · Италия. Серия А
Паредес: «Мечтал играть в «Ювентусе»
23:04 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, чему может научить звёзд «ПСЖ» 1
22:55 · Франция. Лига 1
Очередной известный игрок продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ
Все новости
Рекомендуем