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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси активнее всех в Европе участвует в атаках своей команды

29 Сентября 2022 • 21:32 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.17 X 7.80 2 15.00
01.10 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возглавил очередной статистический рейтинг.

Аргентинец с внушительном отрывом чаще всех в европейских топ-5 лигах участвует в завершающей стадии атак: он создал 24 голевых момента для товарищей по команде, а также 39 раз пробил по воротам сам. Второе место в рейтинге делят между собой Килиан Мбаппе и Херард Делофеу, напрямую поучаствовавшие в 48 атаках своих команд, третий результат у Неймара – 46.

В восьми матчах французской Лиги 1 с начала текущего сезона Лионель Месси отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Неймар Херард Делофеу Килиан Мбаппе
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