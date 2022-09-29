Месси активнее всех в Европе участвует в атаках своей команды

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси возглавил очередной статистический рейтинг.

Аргентинец с внушительном отрывом чаще всех в европейских топ-5 лигах участвует в завершающей стадии атак: он создал 24 голевых момента для товарищей по команде, а также 39 раз пробил по воротам сам. Второе место в рейтинге делят между собой Килиан Мбаппе и Херард Делофеу, напрямую поучаствовавшие в 48 атаках своих команд, третий результат у Неймара – 46.

В восьми матчах французской Лиги 1 с начала текущего сезона Лионель Месси отметился четырьмя забитыми мячами и семью результативными передачами.