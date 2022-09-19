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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе не требовал у Галтье капитанскую повязку

 
19 Сентября 2022 • 10:34 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.60 2 14.00
01.10 22:00

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе никогда не требовал у главного тренера Кристофа Галтье отдать ему капитанскую повязку, которая после ухода Тьяго Силвы находится у Маркиньоса. Об этом сообщает издание Le JDD.

Напомним, что ранее в прессе ходили слухи о желании Мбаппе стать новым капитаном «ПСЖ». Сам Галтье уже успел опровергнуть эти слухи на пресс-конференции, заявив, что никогда не хотел лишать Маркиньоса капитанской повязки.

В конце прошлого сезона Мбаппе подписал с «ПСЖ» новый контракт, по условиям которого француз стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В новом сезоне на его счету уже 10 голов в 9 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Кристоф Галтье Килиан Мбаппе
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