Мбаппе не требовал у Галтье капитанскую повязку

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе никогда не требовал у главного тренера Кристофа Галтье отдать ему капитанскую повязку, которая после ухода Тьяго Силвы находится у Маркиньоса. Об этом сообщает издание Le JDD.

Напомним, что ранее в прессе ходили слухи о желании Мбаппе стать новым капитаном «ПСЖ». Сам Галтье уже успел опровергнуть эти слухи на пресс-конференции, заявив, что никогда не хотел лишать Маркиньоса капитанской повязки.

В конце прошлого сезона Мбаппе подписал с «ПСЖ» новый контракт, по условиям которого француз стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. В новом сезоне на его счету уже 10 голов в 9 матчах во всех турнирах.