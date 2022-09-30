Верратти уже сегодня возобновит тренировки в общей группе «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти очень близок к возвращению в строй. Главный тренер парижан Кристоф Галтье на своей пресс-конференции заявил, что в пятницу футболист возобновит тренировки в общей группе.

При этом тренер отметил, что Верратти в любом случае не примет участие в матче против «Ниццы» в чемпионате Франции, который состоится на выходных. Галтье не хочет преждевременно рисковать здоровьем итальянца.

Напомним, Верратти получил травму в матче последнего тура чемпионата Франции против «Лиона». Из-за этого повреждения итальянец смог помочь своей сборной в последних матчах Лиги наций во время международной паузы.