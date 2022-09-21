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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи поддерживает идею проведения матчей Лиги чемпионов за пределами Европы

 
21 Сентября 2022 • 10:29 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.50 2 13.00
01.10 22:00

Президент французского «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поддерживает идею проведения матчей Лиги чемпионов за пределами европейского континента. Об этом сообщает британское издание The Athletic.

Ранее у УЕФА возникла идея проведения матчей Лиги чемпионов в странах из других континентов. Подобный ход помог бы как организации, так и клубам выручить больше денег, но далеко не все участники турнира поддерживают эту инициативу.

Напомним, что финал Лиги чемпионов сезона-2022/23 пройдёт в Стамбуле. Решающий матч турнира должен был состояться в Турции в 2020 и 2021 году, но из-за коронавируса мероприятия пришлось перенести в другие страны.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи поддерживает идею проведения матчей Лиги чемпионов за пределами Европы
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