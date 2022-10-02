Галтье: «Месси может снова стать лучшим в мире»

Рулевой «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье доволен игрой Лионеля Месси в матче Лиги 1 против «Ниццы».

Аргентинец отличился на 29-й минуте, неотразимо пробив со штрафного, а на 83-й минуте победу парижанам принёс точный удар Килиана Мбаппе (2:1).

«Мы плохо смотрелись в начале второго тайма, нам было трудно найти свою игру. Я рад, что Месси счастлив и находится в хорошей форме, он вернул былую результативность и теперь снова может претендовать на статус лучшего футболиста мира», – заявил в послематчевом интервью Галтье.

Лионель Месси отметился семью голами и восемью ассистами в 12 поединках текущего сезона.

«ПСЖ» лидирует в турнирной таблице Лиги 1 с 25 набранными очками после девяти туров.