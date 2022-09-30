Названы условия нового контракта Месси с «ПСЖ»

«Пари Сен-Жермен» приготовил для Лионеля Месси новый трудовой договор.

Действующее соглашение аргентинца истекает уже следующим летом, но в парижском клубе не намерены расставаться со звездой. 35-летнему форварду предложат контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на один год, сообщает SER. Зарплата Месси останется примерно на том же уровне, что и сейчас, – около 30 млн евро за сезон.

Слухи активно связывают семикратного обладателя «Золотого мяча» с возвращением в «Барселону» летом 2023 года, и в каталонском клубе не исключают такую возможность.

В текущем сезоне Лионель Месси забил шесть голов и восемь раз ассистировал в 11 матчах за «ПСЖ».