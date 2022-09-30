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Чемпионат Франции. Лига 1

Названы условия нового контракта Месси с «ПСЖ»

30 Сентября 2022 • 00:30 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.17 X 7.80 2 15.00
01.10 22:00

«Пари Сен-Жермен» приготовил для Лионеля Месси новый трудовой договор.

Действующее соглашение аргентинца истекает уже следующим летом, но в парижском клубе не намерены расставаться со звездой. 35-летнему форварду предложат контракт до 2024 года с возможностью продления ещё на один год, сообщает SER. Зарплата Месси останется примерно на том же уровне, что и сейчас, – около 30 млн евро за сезон.

Слухи активно связывают семикратного обладателя «Золотого мяча» с возвращением в «Барселону» летом 2023 года, и в каталонском клубе не исключают такую возможность.

В текущем сезоне Лионель Месси забил шесть голов и восемь раз ассистировал в 11 матчах за «ПСЖ».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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ilinoize
30 Сентября 2022 в 00:45
Один из пунктов контракта: каждый день трахать Алекса1972
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