Президент «ПСЖ» замешан в скандале с кражей людей

По информации французского издания Liberation, президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи вовлечен в заговор с шантажом, оскорблениями и кражей алжирского бизнесмена.

Как сообщает источник, неназванный человек обладал компрометирующей информацией о катарском боссе парижан. Алжирец был арестован 13 января 2020 года в Катаре и заключен в тюрьму до 1 ноября того же года. У бизнесмена якобы был секретный материал, в котором имя руководителя «Пари Сен-Жермен» фигурирует как причастное к выбору Катара в качестве хозяйки предстоящего мундиаля.

Мужчину под серьезным психологическим давлением отпустили только после того, как он передал документы адвокатам Аль-Хелаифи по конфиденциальному соглашению.

