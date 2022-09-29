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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» замешан в скандале с кражей людей

29 Сентября 2022 • 10:48 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
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01.10 22:00

По информации французского издания Liberation, президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи вовлечен в заговор с шантажом, оскорблениями и кражей алжирского бизнесмена.

Как сообщает источник, неназванный человек обладал компрометирующей информацией о катарском боссе парижан. Алжирец был арестован 13 января 2020 года в Катаре и заключен в тюрьму до 1 ноября того же года. У бизнесмена якобы был секретный материал, в котором имя руководителя «Пари Сен-Жермен» фигурирует как причастное к выбору Катара в качестве хозяйки предстоящего мундиаля.

Мужчину под серьезным психологическим давлением отпустили только после того, как он передал документы адвокатам Аль-Хелаифи по конфиденциальному соглашению.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пари Сен-Жермен Нассер Аль-Хелаифи
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