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Чемпионат Испании. Ла Лига

Аль-Хелаифи: «Было странно видеть, как «Реал» праздновал победу в Лиге чемпионов, ведь клуб выступал против турнира»

 
24 Сентября 2022 • 11:36 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
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01.10 22:00

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи не понимает, почему мадридский «Реал» в мае праздновал победу в Лиге чемпионов.

«Было странно видеть, как «Реал» празднует победу в Лиге чемпионов. Клуб выступает против этого турнира, но затем празднует, одержав в нём победу», – цитирует Аль-Хелаифи Madrid Zone.

Напомним, что президент мадридского «Реала» Флорентино Перес весной 2021 года создал свой европейский турнир под названием «Суперлига», который должен был заменить Лигу чемпионов. По итогу эта идея пока так и не реализовалась.

В прошлом сезоне мадридский «Реал» выбил «ПСЖ» из Лиги чемпионов на стадии ⅛ финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи
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