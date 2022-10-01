Президент Бразилии поблагодарил Неймара за поддержку

Президент Бразилии Жаир Болсонаро поблагодарил главную звезду национальной команды Неймара за поддержку.

«Переизбрание и шестой титул чемпионов мира придут вместе. Спасибо, Неймар! Бразилия превыше всего, Бог превыше всех», – написал президент южноамериканской страны в своих социальных сетях.

Напомним, что форвард «Пари Сен-Жермен» недавно призвал голосовать за Болсонаро на выборах президента, которые пройдут в октябре текущего года.

В футболке «пентакампеонов» Неймар провёл 121 матч, забив в них 75 голов. Нападающий находится лишь в трёх мячах от звания лучшего бомбардира в истории сборной Бразилии.

