Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти покинул расположение сборной Италии, так как его травма оказалась серьёзней, чем предполагалось. Об этом сообщает журналист Адриен Гренье в социальный сетях.

Ранее Верратти прибыл в расположение «скуадры адзурры», чтобы выявить степень серьёзности повреждения, которое получил во вчерашнем матче чемпионата Франции против «Лиона». Результаты обследования показали, что итальянец не сможет принять участие в ближайших матчах Лиги наций.

Таким образом Верратти отправился обратно в Париж, где под наблюдением медицинского персонала «ПСЖ» будет залечивать свою травму.