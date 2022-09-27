«ПСЖ» начал переговоры с Кимпембе по поводу нового контракта

«ПСЖ» начал переговоры со своим центральным защитником Преснелом Кимпембе по поводу нового контракта. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Адриен Гренье со ссылкой на издание Le 10 Sport.

Отмечается, что официального предложения «ПСЖ» своему футболисту ещё не делал, но в ближайшее время всё может измениться. Нынешний контракт Кимпембе с парижским клубом действует до 2024 года. Недавно футболист получил травму, из-за которой пропустит около месяца.

Напомним, летом Кимпембе вполне мог оказаться в лондонском «Челси», куда его звал бывший тренер «ПСЖ» Томас Тухель. В итоге Преснел решил остаться в Париже, а Тухель уже в сентябре был уволен из «Стэмфорд Бридж».