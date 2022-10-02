Галтье объяснил, почему перевёл Мбаппе в запас «ПСЖ»

Наставник «ПСЖ» Кристоф Галтье объяснил, почему не выпустил нападающего Килиана Мбаппе в стартовом составе на матч против «Ниццы» (2:1).

«Мбаппе получил ушиб бедра в поединке против Дании в Лиге наций. Синяк на его ноге не сошел полностью, поэтому мы решили сильно не рисковать. При этом сам Килиан был готов выйти с первых минут», - передает слова специалиста Lequipe.

Килиан вошел в игру на 59-й минуте. Спустя 24 минуты звездный нападающий отметился победным голом.

В текущем розыгрыше чемпионата Франции 23-летний нападающий отличился восемью забитыми мячами в восьми встречах.