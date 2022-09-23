Прилетел из Аргентины и нашёл дом Месси в Париже - фан аргентинской сборной порадовал Лео

Аргентинский поклонник футбола, который в жизни работает парикмахером, получил приглашение в Париж на конкурс, посвященный его профессиональной деятельности. Но одновременно он решил повидаться с Лионелем Месси - своим футбольным кумиром. Для этого он проехал десять километров на велосипеде, но потом ему пришлось долго ждать появления Месси во дворе своего дома.

Появление поклонника заметно удивило Месси, но узнав, что тот ждет его уже пять часов, Лео подобрел и позволил пофотографироваться с ним. Как рассказал аргентинский парикмахер, адрес Месси ему подсказал случайно спрошенный парижанин.