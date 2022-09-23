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Чемпионат Испании. Ла Лига

Галтье: «Я восхищаюсь Анчелотти»

 
23 Сентября 2022 • 10:02 Комментировать
ПСЖ
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Ницца
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01.10 22:00

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что восхищается наставником мадридского «Реала» Карло Анчелотти.

«Я восхищаюсь Карло Анчелотти, его работа меня очень впечатляет. Я очень внимателен и наблюдателен к тому, как Карло управляет своей командой. Он может переворачивать ситуацию с ног на голову», – заявил Галтье в интервью L`Equipe.

Напомним, что Галтье возглавил «ПСЖ» летом, сменив на своём посту Маурисио Почеттино. После 8 туров чемпионата Франции парижане идут на первом месте с отрывом в два очка от «Марселя».

Мадридский «Реал», в свою очередь, лидирует в Ла Лиге под руководством Анчелотти, набрав максимум очков в 6 турах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти ПСЖ Кристоф Галтье
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