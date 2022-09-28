Президент «ПСЖ» не верит в создание Суперлиги

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможное создание Суперлиги.

Аль-Хелаифи сказал Marca, что не верит в создание Суперлиги, никто не допустит ее появления, нужно думать обо всех, а не только о себе, мы должны уважать своих болельщиков.

Напомним, официально о создании Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года, но в УЕФА заявили, что готовы исключить из Лиги чемпионов все клубы, которые примут участие в новом турнире. После такого заявления практически все команды отказались от участия в Суперлиге.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 22 очка после восьми туров.