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Чемпионат Франции. Лига 1

Президент «ПСЖ» не верит в создание Суперлиги

28 Сентября 2022 • 18:25 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.17 X 7.80 2 15.00
01.10 22:00

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи прокомментировал возможное создание Суперлиги.

Аль-Хелаифи сказал Marca, что не верит в создание Суперлиги, никто не допустит ее появления, нужно думать обо всех, а не только о себе, мы должны уважать своих болельщиков.

Напомним, официально о создании Суперлиги было объявлено в апреле 2021 года, но в УЕФА заявили, что готовы исключить из Лиги чемпионов все клубы, которые примут участие в новом турнире. После такого заявления практически все команды отказались от участия в Суперлиге.

«ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 22 очка после восьми туров.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи Суперлига
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