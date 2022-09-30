«ПСЖ» нарушил одно из трансферных обещаний, данных Мбаппе

Руководство «Пари Сен-Жермен» не сумело выполнить обещание, которое было дано Килиану Мбаппе при продлении его контракта.

Боссы клуба сказали 23-летнему лидеру парижан, что летом состав команды пополнит «центрфорвард мирового класса», информирует RMC Sport, чего в итоге не произошло. Как правило, роль «девятки» в «ПСЖ» исполняет сам Мбаппе, что, вероятно, не слишком устраивает игрока, предпочитающего действовать в более свободной роли.

Напомним, что в летнее трансферное окно «ПСЖ» был заинтересован в подписании Роберта Левандовски и Джанлуки Скамакки: поляк ранее уже договорился с «Барселоной» и не собирался менять планы, а итальянец достался «Вест Хэму».