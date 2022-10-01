«ПСЖ» предложил Месси новый контракт

Как сообщает Gazzetta dello Sport, руководство «Пари Сен-Жермен» предложило Лионелю Месси новое трудовое соглашение.

По информации авторитетного СМИ, боссы французского гранда хотят сохранить великого аргентинца в своих рядах до 2024 года с возможностью продления контракта ещё на один сезон. Финансовые условия возможной сделки не разглашаются. Напомним, что договор с Месси истекает в конце текущего сезона, а сам игрок планирует вернуться в родную «Барселону».

Нынешний сезон Лео начал потрясающе. В рамках всех состязаний нападающий забил шесть голов при восьми результативных передач в 11 поединках.

