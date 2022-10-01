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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси забил 60-й гол со штрафного в карьере

01 Октября 2022 • 23:08 Комментировать
ПСЖ
1:1
Ницца
1 1.23 X 6.80 2 11.50
2-й тайм

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси в 60-й раз поразил чужие ворота прямым ударом со штрафного.

35-летний аргентинец проявил своё мастерство на 29-й минуте матча французской Лиги 1 против «Ниццы», открыв счёт. Данный гол стал для Месси 60-м со штрафного за всю карьеру, а также первым в составе «ПСЖ», информирует Opta. Форвард реализовал 50 штрафных ударов в цветах «Барселоны», а ещё девять раз отметился таким образом за сборную Аргентины.

В общей сложности в текущем сезоне Лионель Месси записал себе в актив семь голов и восемь результативных передач в 12 поединках за парижан во всех турнирах.

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Лионель Месси ПСЖ
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ПСЖ НИЦЦА
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