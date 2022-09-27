Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси: «Мы с Неймаром знаем друг друга наизусть»

27 Сентября 2022 • 01:18 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.70 2 14.00
01.10 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался о взаимоотношениях с Неймаром.

«Мы с Неймаром знаем друг друга наизусть ещё со времён выступления за «Барселону». Мне хотелось продолжать выступать вместе с ним там, но судьба свела нас в Париже, и мы рады вновь играть в одной команде. Мне нравится выходить с ним на поле изо дня в день во время матчей и тренировок», – приводит Footmercato слова 35-летнего форварда.

Лионель Месси и Неймар крайне успешно начали текущий сезон: на счету аргентинца шесть забитых мячей и восемь голевых передач в 11 матчах за парижан, а бразилец отметился 11 голами и восемь раз ассистировал, проведя те же 11 игр.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Лионель Месси ПСЖ Неймар
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НИЦЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
27 Сентября 2022 в 01:25
Скромнее надо быть... А то мало ли что подумают... А-ха-ха-ха...
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 27 Сентября
01:18 · Франция. Лига 1
Месси: «Мы с Неймаром знаем друг друга наизусть» 1
26 Сентября
23:13 · Италия. Серия А
Паредес: «Мечтал играть в «Ювентусе»
23:04 · Франция. Лига 1
Галтье рассказал, чему может научить звёзд «ПСЖ»
22:55 · Франция. Лига 1
Очередной известный игрок продолжит карьеру в чемпионате ОАЭ
22:14 · Италия. Серия А
Паредес холодно высказался о Мбаппе
21:52 · Италия. Серия А
«Интер» и Шкриньяр прекратили переговоры по новому контракту
20:26 · Франция. Лига 1
Галтье: «В «ПСЖ» стакан всегда наполовину пуст» 2
15:20 · Франция. Лига 1
Месси: Знал, что новый сезон будет для меня другим 1
14:44 · Испания. Ла Лига
Камавинга: «В «Ренне» я был популярным, но в «Реале» всё иначе»
13:47 · Испания. Ла Лига
Чуамени мог не перейти в «Реал», если бы «сливочные» подписали Мбаппе
13:12 · Франция. Лига 1
Месси: «Цель «ПСЖ» — выиграть Лигу чемпионов» 4
11:56 · Италия. Серия А
«ПСЖ» нацелился на игрока «Милана»
11:15 · Италия. Серия А
«Ювентус» хочет купить защитника «ПСЖ» 1
10:50 · Италия. Серия А
«ПСЖ» в январе предложит 30 миллионов евро за Шкриньяра
10:10 · Франция. Лига 1
Кака назвал своего самого любимого футболиста
Все новости
Рекомендуем