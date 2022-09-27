Месси: «Мы с Неймаром знаем друг друга наизусть»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси высказался о взаимоотношениях с Неймаром.

«Мы с Неймаром знаем друг друга наизусть ещё со времён выступления за «Барселону». Мне хотелось продолжать выступать вместе с ним там, но судьба свела нас в Париже, и мы рады вновь играть в одной команде. Мне нравится выходить с ним на поле изо дня в день во время матчей и тренировок», – приводит Footmercato слова 35-летнего форварда.

Лионель Месси и Неймар крайне успешно начали текущий сезон: на счету аргентинца шесть забитых мячей и восемь голевых передач в 11 матчах за парижан, а бразилец отметился 11 голами и восемь раз ассистировал, проведя те же 11 игр.