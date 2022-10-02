Месси – лучший игрок матча «ПСЖ» – «Ницца»

Лионель Месси продолжает показывать впечатляющую игру.

Парижане не без труда одолели на своём поле «Ниццу» (2:1), а 35-летний нападающий забил первый гол в поединке, отличившись ударом со штрафного.

Статистический портал WhoScored оценил выступление аргентинца в 8,2 балла – лучший показатель в матче. Месси не только записал своё имя на табло, но и был привычно активен в атаке: чаще всех бил по воротам (4 раза) и дважды попал в створ (лучший результат), а также успешно завершил пять из семи попыток дриблинга (больше всех).

Лионель Месси делит с Неймаром первую строчку в списке лучших ассистентов французской Лиги 1 (7), а в бомбардирской гонке занимает четвёртое место с пятью голами.