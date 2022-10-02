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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси – лучший игрок матча «ПСЖ» – «Ницца»

02 Октября 2022 • 02:45 Комментировать
ПСЖ
2:1
Ницца
окончен

Лионель Месси продолжает показывать впечатляющую игру.

Парижане не без труда одолели на своём поле «Ниццу» (2:1), а 35-летний нападающий забил первый гол в поединке, отличившись ударом со штрафного.

Статистический портал WhoScored оценил выступление аргентинца в 8,2 балла – лучший показатель в матче. Месси не только записал своё имя на табло, но и был привычно активен в атаке: чаще всех бил по воротам (4 раза) и дважды попал в створ (лучший результат), а также успешно завершил пять из семи попыток дриблинга (больше всех).

Лионель Месси делит с Неймаром первую строчку в списке лучших ассистентов французской Лиги 1 (7), а в бомбардирской гонке занимает четвёртое место с пятью голами.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Лионель Месси ПСЖ
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02.10  16:00 Тулуза ... Монпелье 2.17 3.55 3.35
02.10  18:05 Монако ... Нант 1.58 4.50 5.40
02.10  21:45 Ланс ... Лион 2.75 3.80 2.42
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