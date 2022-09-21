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Чемпионат Франции. Лига 1

Фабиан Руис рассказал о выборе «Пари Сен-Жермен»

 
21 Сентября 2022 • 20:16 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.50 2 13.00
01.10 22:00

Испанский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис рассказал о выборе перейти во французский гранд и об отказе остаться в «Наполи».

«Невозможно было отказать такому клубу, как «ПСЖ». У меня оставался год по контракту, и мы с «Наполи» были заинтересованы в том, чтобы найти другое место», – приводит слова игрока сборной El Pais.

Также хавбек отметил, что перед трансфером он разговаривал с новым спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушом, а также и с наставником Кристофом Галтье, которые рассказали Руису о новом проекте и стиле игры гранда, что придало футболисту уверенности.

Напомним, что парижане отдали за игрока «Наполи» 24 миллиона евро. В текущем сезоне Фабиан трижды выходил в футболке «ПСЖ» и лишь один раз с первых минут.
 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Наполи Фабиан Руис
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