Фабиан Руис рассказал о выборе «Пари Сен-Жермен»

Испанский полузащитник «Пари Сен-Жермен» Фабиан Руис рассказал о выборе перейти во французский гранд и об отказе остаться в «Наполи».

«Невозможно было отказать такому клубу, как «ПСЖ». У меня оставался год по контракту, и мы с «Наполи» были заинтересованы в том, чтобы найти другое место», – приводит слова игрока сборной El Pais.

Также хавбек отметил, что перед трансфером он разговаривал с новым спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушом, а также и с наставником Кристофом Галтье, которые рассказали Руису о новом проекте и стиле игры гранда, что придало футболисту уверенности.

Напомним, что парижане отдали за игрока «Наполи» 24 миллиона евро. В текущем сезоне Фабиан трижды выходил в футболке «ПСЖ» и лишь один раз с первых минут.

