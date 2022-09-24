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Чемпионат Франции. Лига 1

Несмотря на заявление клуба, «Ницца» обращалась к Почеттино

 
24 Сентября 2022 • 10:57 Комментировать
ПСЖ
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Ницца
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01.10 22:00

«Ницца» обращалась к бывшему тренеру «ПСЖ» Маурисио Почеттино насчёт должности наставника команды, хотя ранее клуб официально опроверг эти слухи. Тем не менее, журналист Фабрицио Романо в социальных сетях сообщает, что переговоры между аргентинцем и «орлятами» действительно имели место быть.

«Ницца» обращалась к Почеттино, но аргентинец ответил отказом, ведь хотел бы возглавить более амбициозный клуб. Напомним, летом Маурисио был уволен из «ПСЖ», а на его место пришёл Галтье, который как раз в прошлом сезоне возглавлял «Ниццу».

Почеттино мог стать тренером «Челси», но руководство «пенсионеров» решило сделать выбор в пользу Грэма Поттера.

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Маурисио Почеттино
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ПСЖ НИЦЦА
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