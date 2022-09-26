Месси высказался о Мбаппе: «Настоящий монстр»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» восхищается игрой своего товарища по команде Килиана Мбаппе.

«Килиан – особенный игрок, настоящий монстр, который очень хорош в игре один в один, быстр и забивает много голов. Мбаппе – совершенный футболист, высочайший уровень которого проверен временем, и в ближайшие годы он точно будет в числе лучших в мире», – заявил в интервью TUDN 35-летний аргентинец.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе отметился десятью голами в девяти матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, ни разу не ассистировав. В активе Лионеля Месси шесть забитых мячей и восемь результативных передач в 11 поединках.