Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Франции. Лига 1

Месси высказался о Мбаппе: «Настоящий монстр»

 
26 Сентября 2022 • 02:03 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.70 2 14.00
01.10 22:00

Нападающий «Пари Сен-Жермен» восхищается игрой своего товарища по команде Килиана Мбаппе.

«Килиан – особенный игрок, настоящий монстр, который очень хорош в игре один в один, быстр и забивает много голов. Мбаппе – совершенный футболист, высочайший уровень которого проверен временем, и в ближайшие годы он точно будет в числе лучших в мире», – заявил в интервью TUDN 35-летний аргентинец.

В текущем сезоне Килиан Мбаппе отметился десятью голами в девяти матчах за «ПСЖ» во всех турнирах, ни разу не ассистировав. В активе Лионеля Месси шесть забитых мячей и восемь результативных передач в 11 поединках.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Килиан Мбаппе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ПСЖ НИЦЦА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
26 Сентября 2022 в 02:09
Неймар : А кто это?... А-ха-ха-ха.
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Сентября
02:03 · Франция. Лига 1
Месси высказался о Мбаппе: «Настоящий монстр» 1
25 Сентября
22:51 · Испания. Ла Лига
Хави предоставит Месси идеальные условия в «Барселоне» 1
15:42 · Италия. Серия А
​«ПСЖ» может вернуть Рабио уже зимой
14:58 · Франция. Лига 1
​Дешам дал тренеру «ПСЖ» совет по использованию Мбаппе
07:53 · Испания. Ла Лига
«Барселона» работает над возвращением Месси 2
07:40 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» нашёл новую трансферную цель с ценником 50 миллионов евро
24 Сентября
19:27 · Франция. Лига 1
​Неймар завершил интервью после вопроса о Мбаппе 1
18:41 · Англия. Премьер-лига
​Скоулз: «Ставлю Мбаппе выше Холанна»
11:36 · Испания. Ла Лига
Аль-Хелаифи: «Было странно видеть, как «Реал» праздновал победу в Лиге чемпионов, ведь клуб выступал против турнира» 1
11:09 · Испания. Ла Лига
Клуб из топ-3 Ла Лиги нацелился на форварда «Лилля»
10:57 · Франция. Лига 1
Несмотря на заявление клуба, «Ницца» обращалась к Почеттино
10:20 · Франция. Лига 1
Месси: «Чувствую себя совершенно иначе, чем в прошлом сезоне» 3
10:02 · Франция. Лига 1
Дисаси подтвердил слухи об интересе со стороны «Пари Сен-Жермен»
06:38 · Италия. Серия А
Рабио решил, куда уйдёт из «Ювентуса»
23 Сентября
21:45 · Испания. Ла Лига
Бывший директор «Барселоны»: «Неймар думал, что уходя из клуба, он уйдёт и от своих психологических проблем»
Все новости
Рекомендуем