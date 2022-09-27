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Чемпионат Испании. Ла Лига

Месси: «В прошлом сезоне мы отлично сыграли против «Реала», но вылетели из-за маленьких деталей»

27 Сентября 2022 • 09:43 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
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01.10 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Лионель Месси вспомнил о том, как в прошлом сезоне его команда вылетела от мадридского «Реала» на стадии ⅛ финала. Напомним, в первом матче парижане победили 1:0, а в ответной игре – уступили 1:3 на «Сантьяго Бернабеу».

«Вылет от «Реала» в прошлом сезоне? Это было действительно тяжело, потому что мы сыграли два отличных матча, но в итоге вылетели из-за маленьких деталей», – цитирует Месси AS Argentina.

Месси выступает за «ПСЖ» с прошлого лета, когда пришёл свободным агентом из каталонской «Барселоны». Аргентинец в новом сезоне отметился 4 голами и 7 ассистами в Лиге 1.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Sergey999
27 Сентября 2022 в 10:11
Одна из маленьких деталей это сам гном)))))) и вылетели благодаря отсутствию характера и духу победителей.
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