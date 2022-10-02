Серхио Рамос не проиграл ни одного матча с момента перехода в «ПСЖ»

Центральный защитник «Пари Сен-Жермен» Серхио Рамос по-прежнему не знает поражений после ухода из «Реала».

В сегодняшнем поединке Лиги 1 против «Ниццы» испанец вышел в стартовом составе, а парижане победили со счётом 2:1. Таким образом, личная беспроигрышная серия 36-летнего игрока насчитывает уже 25 матчей (21 победа и 4 ничьи) – лучший показатель в карьере знаменитого оборонца.

Серхио Рамос перешёл в «ПСЖ» в июле 2021 года, и с тех пор коллектив из столицы Франции не потерпел ни одного поражения, когда игрок находился на поле. В последний раз Рамос проигрывал ещё в составе «Реала» в матче против «Челси».