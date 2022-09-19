Витинья – о матче с «Лионом»: «Доволен результатом, но не выступлением»

Полузащитник «ПСЖ» Витинья подвёл итоги выездного матча против «Лиона», в котором его команда одержала минимальную победу 1:0 благодаря голу Лионеля Месси на 5-й минуте.

«Я доволен результатом, но не выступлением. Мы могли бы сыграть лучше. Нам нужно лучше контролировать игру. Мы владели мячом, но не смогли создать достаточно моментов, чтобы забить больше», – цитирует португальца журналист Адриен Гренье.

Напомним, что по итогам 8 тура Лиги 1 «ПСЖ» наконец добился единоличного лидерства в турнирной таблице, так как «Марсель» сыграл вничью дома с «Ренном». Теперь парижане лидируют с отрывом в два очка.