Наставник сборной Аргентины Скалони сравнил Месси с Федерером

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением, как общество воспримет уход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из большого футбола.

«Все наблюдали, как Федерер уходит из тенниса, и плакали. Когда Лео завершит карьеру, произойдёт то же самое. Но сейчас мы можем наслаждаться его игрой, потому что неизвестно, случится ли подобное снова. Я бы заплатил за билет, я бы носил любую футболку, которую он носил», — цитирует Скалони Mundo Deportivo.

Напомним, что 35-летний Месси защищает цвета национальной команды с 2005 года. Всего в составе сборной Аргентины футболист забил 88 голов в 163 проведённых матчах. По этому показателю он является лучшим бомбардиром в истории своей страны.