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Чемпионат Франции. Лига 1

Наставник сборной Аргентины Скалони сравнил Месси с Федерером

28 Сентября 2022 • 11:20 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.17 X 7.80 2 15.00
01.10 22:00

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился мнением, как общество воспримет уход нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси из большого футбола.

«Все наблюдали, как Федерер уходит из тенниса, и плакали. Когда Лео завершит карьеру, произойдёт то же самое. Но сейчас мы можем наслаждаться его игрой, потому что неизвестно, случится ли подобное снова. Я бы заплатил за билет, я бы носил любую футболку, которую он носил», — цитирует Скалони Mundo Deportivo.

Напомним, что 35-летний Месси защищает цвета национальной команды с 2005 года. Всего в составе сборной Аргентины футболист забил 88 голов в 163 проведённых матчах. По этому показателю он является лучшим бомбардиром в истории своей страны.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ Роджер Федерер Лионель Скалони
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