«ПСЖ» объявил состав на матч с «Ниццей»

В девятом туре французского чемпионата Лиги 1 «ПСЖ» сыграет на выезде с «Ниццей», и накануне игры наставник клуба Кристоф Галтье представил стартовый состав своей команды. Любопытно, что нападающий Килиан Мбаппе начнет матч в запасе, а бразилец Неймар и аргентинец Лионель Месси - в стартовом составе.

«ПСЖ»: Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Рамос, Мукиеле, Бернат, Витинья, Фабиан, Неймар, Месси, Экитике.

Следить за событиями матча между «Ниццей» и «ПСЖ» в рамках французского чемпионата Лиги 1 можно в формате прямой онлайн-трансляции по ссылке на наш сайт. Встреча начнется в 22:00 по московскому времени.