Мбаппе хотел видеть Рэшфорда, Дембеле, Левандовски и Скамакку в «ПСЖ» этим летом

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошедшим летом хотел пригласить в команду нового игрока.

По информации RMC Sport, в списке футболистов, в которых был заинтересован француз, находились такие игроки, как Маркус Рэшфорд, Усман Дембеле, Роберт Левандовски и Джанлука Скамакка.

Мбаппе перешёл в парижский клуб на правах аренды летом 2017 года, а в 2018 - был выкуплен им за 180 миллионов евро.

В мае нападающий продлил контракт с французским клубом до 2025 года, не приняв при этом предложение мадридского «Реала».