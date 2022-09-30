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Чемпионат Франции. Лига 1

Мбаппе хотел видеть Рэшфорда, Дембеле, Левандовски и Скамакку в «ПСЖ» этим летом

30 Сентября 2022 • 23:17 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.17 X 8.00 2 15.00
Через 21 ч. 59 мин.

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе прошедшим летом хотел пригласить в команду нового игрока.

По информации RMC Sport, в списке футболистов, в которых был заинтересован француз, находились такие игроки, как Маркус Рэшфорд, Усман Дембеле, Роберт Левандовски и Джанлука Скамакка.

Мбаппе перешёл в парижский клуб на правах аренды летом 2017 года, а в 2018 - был выкуплен им за 180 миллионов евро.

В мае нападающий продлил контракт с французским клубом до 2025 года, не приняв при этом предложение мадридского «Реала».

 

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Роберт Левандовски Килиан Мбаппе Маркус Рэшфорд Усман Дембеле Джанлука Скамакка
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Комментарии (1)
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Alex1972
30 Сентября 2022 в 23:41
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