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Чемпионат Франции. Лига 1

Месси: Знал, что новый сезон будет для меня другим

26 Сентября 2022 • 15:20 Комментировать (1)
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.70 2 14.00
01.10 22:00

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своей адаптации в клубе.

Месси сказал Ole, что прошлый год прошел для него тяжело, потому что в его жизни произошли очень большие изменения, ведь он долгое время находился в одном месте, где знал все наизусть. Ранее никогда не приходилось менять команду, переезжать, семье нужно было адаптироваться, добавил игрок.

Футболист заявил, что знал о том, каким будет новый сезон, адаптация завершилась, теперь он лучше готов и у него большое желание получать удовольствие от игры.  

В текущем сезоне 35-летний Месси забил 6 мячей и сделал 8 голевых передач в 11 матчах с учетом всех турниров.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси ПСЖ
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Комментарии (1)
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Alex1972
26 Сентября 2022 в 16:13
Сиди в Париже и не пи...ди...
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