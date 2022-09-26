Месси: Знал, что новый сезон будет для меня другим

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси высказался о своей адаптации в клубе.

Месси сказал Ole, что прошлый год прошел для него тяжело, потому что в его жизни произошли очень большие изменения, ведь он долгое время находился в одном месте, где знал все наизусть. Ранее никогда не приходилось менять команду, переезжать, семье нужно было адаптироваться, добавил игрок.

Футболист заявил, что знал о том, каким будет новый сезон, адаптация завершилась, теперь он лучше готов и у него большое желание получать удовольствие от игры.

В текущем сезоне 35-летний Месси забил 6 мячей и сделал 8 голевых передач в 11 матчах с учетом всех турниров.