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Чемпионат Франции. Лига 1

Почеттино может возглавить «Ниццу» слухи

 
20 Сентября 2022 • 11:36 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.50 2 13.00
01.10 22:00

Маурисио Почеттино может в скором времени вернуться во французский футбол. В услугах экс-наставника «Пари Сен-Жермен» заинтересована «Ницца».

Сообщается, что руководство «орлят» недовольно недавно пришедшим в клуб Люсьеном Фавром. По слухам из французских СМИ, аргентинский специалист проведёт переговоры о новом месте работы уже во вторник.

Отметим, что «Ницца» ужасно стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги 1. После восьми поединков команда занимает лишь 13-е место, набрав восемь очков. Летом состав «Ниццы» пополнили бывшие игроки топ-клубов АПЛ, а именно Аарон Рэмзи, Николя Пепе, Каспер Шмейхель и Росс Баркли.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Ницца Маурисио Почеттино
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ПСЖ НИЦЦА
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