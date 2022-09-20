Маурисио Почеттино может в скором времени вернуться во французский футбол. В услугах экс-наставника «Пари Сен-Жермен» заинтересована «Ницца».

Сообщается, что руководство «орлят» недовольно недавно пришедшим в клуб Люсьеном Фавром. По слухам из французских СМИ, аргентинский специалист проведёт переговоры о новом месте работы уже во вторник.

Отметим, что «Ницца» ужасно стартовала в нынешнем розыгрыше Лиги 1. После восьми поединков команда занимает лишь 13-е место, набрав восемь очков. Летом состав «Ниццы» пополнили бывшие игроки топ-клубов АПЛ, а именно Аарон Рэмзи, Николя Пепе, Каспер Шмейхель и Росс Баркли.

