«Ницца» в ближайшие часы может объявить об увольнении Фавра

Работа Люсьена Фавра на посту главного тренера «Ниццы» находится под большой угрозой. По информации от журналиста Николо Скиры, французский клуб в ближайшие часы может отправить своего наставника в отставку.

Решение руководства связано с провальными результатами команды на старте сезона. После 8 туров Лиги 1 команда Фавра идёт на 13 месте в турнирной таблице, оторвавшись от зоны вылета всего на два очка.

Фавр возглавил «Ниццу» лишь 1 июля, заменив на своём посту Кристофа Галтье, который отправился в «ПСЖ». Люсьен ранее возглавлял «орлят» с 2016 по 2018 год, после чего был назначен в дортмундскую «Боруссию».