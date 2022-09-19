Верратти прибыл в расположение сборной Италии, но игрок сперва должен выявить степень серьёзности травмы

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прибыл в расположение сборной Италии на матчи Лиги наций. Тем не менее, хавбеку сперва предстоит выявить характер повреждения, которое игрок получил в расположении своего клуба.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что переживает о степени серьёзности травмы Верратти. Напомним, что вчера итальянец получил травму в матче чемпионата Франции с «Лионом».

Верратти является основным полузащитником сборной Италии. В 2021 году футболист выиграл со «скуадрой адзуррой» чемпионат Европы, где отметился двумя результативными передачами за весь турнир.