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Чемпионат Франции. Лига 1

Верратти прибыл в расположение сборной Италии, но игрок сперва должен выявить степень серьёзности травмы

 
19 Сентября 2022 • 14:42 Комментировать
ПСЖ
...
Ницца
1 1.18 X 7.60 2 14.00
01.10 22:00

Полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти прибыл в расположение сборной Италии на матчи Лиги наций. Тем не менее, хавбеку сперва предстоит выявить характер повреждения, которое игрок получил в расположении своего клуба.

Ранее главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье заявил, что переживает о степени серьёзности травмы Верратти. Напомним, что вчера итальянец получил травму в матче чемпионата Франции с «Лионом».

Верратти является основным полузащитником сборной Италии. В 2021 году футболист выиграл со «скуадрой адзуррой» чемпионат Европы, где отметился двумя результативными передачами за весь турнир.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Марко Верратти
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