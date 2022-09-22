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Чемпионат Испании. Ла Лига

Гендиректор «Атлетико» Марин: «Недопустимо, чтобы наших фанатов считали расистами»

 
22 Сентября 2022 • 13:29 Комментировать
Севилья
...
Атлетико М
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01.10 19:30

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал инцидент, который случился с полузащитником «Реала» Винисиусом Жуниором во время дерби на «Ванда Метрополитано».

«Эти крики меньшинства болельщиков позорят нас. Недопустимо, чтобы фанатов «Атлетико» считали расистами», – цитирует Марина Madrid Zone.

Напомним, что во время матча между «Реалом» и «Атлетико» болельщики «матрасников» называли Винисиуса обезьяной. Ла Лига раздумывает над тем, чтобы оштрафовать команду Диего Симеоне за неподобающее поведение болельщиков.

«Атлетико» пока идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Атлетико Мадрид Винисиус Жуниор Мигель Анхель Хиль Марин
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СЕВИЛЬЯ АТЛЕТИКО М
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