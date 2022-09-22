Гендиректор «Атлетико» Марин: «Недопустимо, чтобы наших фанатов считали расистами»

Генеральный директор мадридского «Атлетико» Мигель Анхель Хиль Марин прокомментировал инцидент, который случился с полузащитником «Реала» Винисиусом Жуниором во время дерби на «Ванда Метрополитано».

«Эти крики меньшинства болельщиков позорят нас. Недопустимо, чтобы фанатов «Атлетико» считали расистами», – цитирует Марина Madrid Zone.

Напомним, что во время матча между «Реалом» и «Атлетико» болельщики «матрасников» называли Винисиуса обезьяной. Ла Лига раздумывает над тем, чтобы оштрафовать команду Диего Симеоне за неподобающее поведение болельщиков.

«Атлетико» пока идёт на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Испании.