Тите: «Танцы Винисиуса – это не провокация, а выражение радости»

Главный тренер сборной Бразилии Тите не понимает, почему полузащитник мадридского «Реала» Винисиус Жуниор подвергся критике за своё празднование голов в виде танцев.

«Танцы Винисиуса – это не провокация, а простое выражение радости», – сказал Тите на пресс-конференции перед очередным матчем сборной Бразилии.

Напомним, Винисиус подвергся расистским оскорблениям во время последнего матча мадридского «Реала» на выезде против «Атлетико». Руководство Ла Лиги оштрафует «матрасников» за поведение болельщиков.

Винисиус в новом сезоне забил 4 гола и отдал результативную передачу в 6 матчах чемпионата Испании.